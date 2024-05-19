Рядом с МГУ обнаружили бесхозный чемодан с огнестрельным оружием «ВЧК-ОГПУ»: в парке неподалеку от МГУ обнаружен чемодан с арсеналом оружия

В парке напротив Мосфильма неподалеку от Московского государственного университета и объединенной больницы Управделами президента обнаружили бесхозный чемодан с арсеналом оружия, сообщает Telegram-канал «ЧВК-ОГПУ» со ссылкой на источник. В нем лежали шесть пистолетов и свыше 350 патронов к ним.

Звонок в полицию о бесхозном предмете поступил 17 мая. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили в чемодане четыре пистолета Walther разных модификаций, один Browning и один Borchardt-Luger с 356 патронами. По информации канала, на пистолетах присутствовали серийные номера, однако в базах силовых ведомств найденное оружие не значится.

Ранее жители пятиэтажного жилого дома на улице Герасима Курина в Москве нашли ящик с предметами, похожими на боеприпасы. По данным Telegram-канала SHOT, в ящике были найдены боевая граната, осколочный боеприпас для вертикально-осколочного гранатомета (ВОГ), восемь сигнальных патронов и десятки патронов разного калибра.