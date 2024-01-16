Российский актер Евгений Герчаков экстренно госпитализирован в Москве SHOT: актер Евгений Герчаков госпитализирован в Москве с патологией сердца

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Герчаков

Российский актёр Евгений Герчаков экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, артисту диагностировали гипертензивную болезнь с поражением сердца.



Как утверждает канал, 74-летнему артисту, известному по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Мушкетёры двадцать лет спустя» и «Бабушка лёгкого поведения», стало плохо дома 14 января, его госпитализировали в одну из столичных больниц. По данным канала, у Герчакова обнаружена гипертензивная болезнь — патология сердца и сосудов, которая проявляется в виде повышения давления, головной боли, тошноты и рвоты. Также, по данным SHOT, у него диагностировали дорсалгию — боль в спине, которая может быть вызвана массой причин, включая остеохондроз.

В беседе с SHOT Герчаков подтвердил госпитализацию и рассказал, что у него резко подскочило давление. По данным канала, актер остаётся на лечении в больнице.

Ранее SHOT сообщил, что бывшая возлюбленная музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналистка Анна Рождественская, попала в больницу с нарушением речи и поражением головного мозга. Источник SHOT уточнил, что женщине диагностировали дисметаболическую энцефалопатию (повреждение и гибель клеток головного мозга). По данным SHOT, до этого Анна посещала психиатра, выявившего у нее серотониновый синдром, который в большинстве случаев возникает из-за зависимости от лекарственных препаратов.