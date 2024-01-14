Родившая Макаревичу дочь женщина попала в больницу с поражением мозга SHOT: мать дочери Макаревича Рождественская попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что бывшая возлюбленная музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Анна Рождественская попала в больницу. По данным канала, у нее выявили нарушение речи и поражение головного мозга.

Как пишет SHOT, у 49-летней женщины недавно начались помутнения сознания, иногда она не могла встать с постели. По сведениям канала, ее дочь Анна от Макаревича вызвала скорую помощь, после чего Рождественскую госпитализировали в неврологию. Источник SHOT уточнил, что женщине диагностировали дисметаболическую энцефалопатию (повреждение и гибель клеток головного мозга).

В публикации говорится, что Рождественскую через несколько дней выписали, однако вскоре она снова попала в больницу. По данным SHOT, до этих событий Анна посещала психиатра, выявивший у нее серотониновый синдром (высокая активность центральной нервной системы), который в большинстве случаев возникает из-за зависимости от лекарственных препаратов.

Рождественская состояла в отношениях с Макаревичем два года. Они познакомились в 1998 году, а в 2000 году у пары родилась дочь. Вскоре после рождения девочки они расстались.

Ранее издание KP.RU выяснило, что у покинувшего Россию лидера «Машины времени» начались проблемы с работой. Так, у Макаревича в новогодние праздники не было заказов на корпоративы. Также, по сведениям KP.RU, в 2024 году у группы «Машина времени» запланировано около 11 концертов, хотя раньше коллектив давал столько выступлений в месяц.