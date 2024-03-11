Родившийся в тюрьме кот устроился охранником в подмосковный супермаркет

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

В Сети появилось видео с котом, гуляющим в супермаркете в подмосковном Орехово-Зуеве. Портал Regions.ru рассказал, что четырехлапого зовут Пепа. Он родился в тюрьме. Когда хозяин животного отбыл срок заключения, решил забрать кота с собой. Но кот не хотел сидеть дома в Подмосковье и начал гулять по окрестностям.

Недавно для него сшили форму сотрудника супермаркета с соответствующим товарным знаком. Его засняли на видео, а ролик выложили в городском паблике «Орехово-Зуево».

Местные жители узнали Пепу. Сотрудница магазина Татьяна Бачурина с юмором похвалила кота.

Мне как сотруднику очень повезло иметь в команде такого компетентного коллегу, как он. Спасибо за вашу вовлеченность и позитивные эмоции. Его вклад в этот магазин нельзя описать словами. Лучший сотрудник магазина, — написала девушка.

Ранее в Роспотребнадзор потребовал выселить кота из магазина в городе Зеленоградске Калининградской области. На то, что в заведении живет животное, пожаловался один из покупателей. Кот по имени Сергей за несколько лет стал брендом сети. В итоге его забрал к себе домой один из сотрудников магазина. Покупатели начали собирать подписи за возвращение четырехлапого.