«Режим черного неба»: метеоролог предупредил москвичей о смоге в выходные Метеоролог Шувалов заявил, что Москву в выходные ждет смог

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Москве к выходным в нижних слоях атмосферы образуется сильный смог, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, это может привести к объявлению режима повышенной готовности к загрязнениям.

Все выбросы автомобильного транспорта и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое. А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться. Так что в ближайшие дни вполне можно ожидать объявления режима повышенной готовности к загрязнениям, в Красноярске для подобного явления даже есть отдельный термин «режим черного неба», — заявил Шувалов.

Он добавил, что температура в столице составит семь-восемь градусов мороза.

30 ноября Шувалов в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения о том, что в конце недели в Москву придут двадцатиградусные морозы. По его словам, такие температуры могут наблюдаться только на востоке Московской области, подмораживать в столице будет лишь в утренние часы.