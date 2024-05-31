Раскрыты детали спасения младенца с агрессивной кистой печени Хирург Рехвиашвили: младенцу в Москве удалили быстрорастущую кисту печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли младенца, поступившего с агрессивной кистой печени, сообщил NEWS.ru заведующий отделением хирургии Михаил Рехвиашвили. Он отметил, что за несколько дней размеры новообразования значительно увеличились.

В отделение хирургии новорожденных МОЦОМД поступил новорожденный с объемным образованием в брюшной полости. Диагностика выявила кисту печени размером 2,5*2,5 см. Исследование, проведенное через несколько дней, показало, что ее размеры значительно увеличились до 3*3,5 см, — отметил хирург.

По словам врача, сама по себе киста печени является доброкачественным новообразованием и не требует экстренной операции, но из-за значительного роста могло произойти сдавливание соседних органов. Медики провели лапароскопию и удалили одну из стенок кисты для предотвращения скапливания жидкости. Рехвиашвили уточнил, что также внутренняя поверхность образования была обработана при помощи электрокоагуляции.

Операция прошла успешно и ребенок будет нормально развиваться. На данный момент маленький пациент уже выписан, — заключил заведующий отделением.

В Санкт-Петербурге ранее врачи спасли сотрудника полиции, который получил удар ножом глубоко в голову. По словам заведующего нейрохирургическим отделением НИИ им. Джанелидзе Константина Тюликова, пациент активно идет на поправку.