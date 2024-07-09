Раскрыто число пар, поженившихся в День семьи, любви и верности в Москве Вице-мэр Ракова: 8 июля в Москве поженилось свыше 400 пар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 400 пар создали семьи в День семьи, любви и верности в Москве, сообщила NEWS.ru вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, торжественные церемонии проходили в двух самых популярных дворцах бракосочетания № 1 и № 4 и на выездных площадках проекта «Новые адреса счастья».

В День семьи, любви и верности в Москве было создано более 400 новых семей. Каждой паре вручили букет ромашек — символ праздника и памятную открытку с поздравлением. Несмотря на понедельник, торжественные церемонии проходили в двух самых популярных дворцах бракосочетания — № 1 и № 4 и на выездных площадках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья», — рассказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что праздник был учрежден в 2008 году. По ее словам, с тех пор в столице в эту дату было создано более семи тысяч семей. Самое большое число свадеб пришлось на 2016 и 2017 годы — тогда было зарегистрировано порядка тысячи пар. В 2022 году в праздник поженились около 900 пар, а также во Дворце бракосочетания № 1 было зарегистрировано одновременно два брака: пары и родителей жениха.

По словам Раковой, для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, в том числе дворцы бракосочетания, музеи, метро, усадьбы и рестораны. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги», добавила она. Госпошлина составляет всего 350 рублей.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина ранее предложила сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России для многодетных семей. Парламентарий направила соответствующее обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. По мнению Останиной, это продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи.