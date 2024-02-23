Раскрыта неутешительная тенденция льготной ипотеки в Москве РИА Недвижимость: 6% от всего жилья в Москве доступно в рамках льготной ипотеки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям и гостям Москвы доступно лишь 6% от общего объема жилья в рамках льготной ипотеки, выяснили аналитики РИА Недвижимость. По данным агентства, все дело в том, что по новым условиям государственного кредитования гражданин может получить не более 8,57 млн рублей на покупку жилья.

Как отмечает агентство, речь идет о жилплощади, расположенной за пределами Московской кольцевой дороги, но относительно близко к ней. Такие квартиры могут находиться в Молжаниново, Южном Бутово, Зеленограде, Западном Дегунино, Северном и Южном Медведково, Очаково-Матвеевском. Почти все они являются студиями площадью до 22 квадратных метров, в редких случаях до 24.

Издание при этом подчеркивает, что в Новой Москве значительно больше подходящих вариантов — почти треть предложений в этом районе удовлетворяет требованиям. Можно приобрести студию или однокомнатную квартиру, но ее придется долго искать. В этом вопросе важно понимать, что покупка вторичного жилья будет осуществлена по рыночным ставкам (18%), потому что похожей скидочной программы, как для новостроек, нет, отмечает агентство.

Ранее стали известны все условия получения льготной ипотеки, на которую можно рассчитывать в России. Обо всех нюансах, скидках и поддержке от государства подробно рассказано в материале NEWS.ru.