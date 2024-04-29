Работники Wildberries заперли москвичку в пункте выдачи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу Москвы закрыли в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries из-за отказа платить штраф, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, 32-летняя женщина оформила возврат сумок, после чего сотрудники ПВЗ начали требовать от нее заплатить штраф в размере 108 тысяч рублей.

Канал уточнил, что владелец пункта выдачи связался с москвичкой и попросил ее прийти к ним. Когда девушка пришла, местные работники закрыли входную дверь. При этом сама она утверждает, что стотысячный штраф возник из-за ошибки продавца, и платить она ничего не обязана.

Через некоторое время к пункту выдачи приехали сотрудники полиции. Они выпустили женщину из здания. Однако москвичка решила не оставлять ситуацию без ответа и обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь сотрудников ПВЗ к уголовной ответственности.

Ранее СМИ сообщали о задержании 24-летнего жителя Москвы, работавшего в пункте выдачи товаров маркетплейса OZON. Его обвинили в изнасиловании 16-летней школьницы, которая пришла забрать заказ. Уточнялось, что молодой человек затащил несовершеннолетнюю в подсобное помещение. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.