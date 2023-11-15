Пятиклассница сломала четыре позвонка на тренировке по конному спорту SHOT: в Москве школьница упала с лошади в конном клубе и сломала позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятиклассница едва не стала инвалидом после того, как лошадь скинула ее с седла на тренировке по конному спорту в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам пострадавшей, тренер в момент инцидента находилась на трибуне, хотя должна была следить за ходом тренировки с манежа. Врачи диагностировали у девочки перелом четырех позвонков.

Инцидент произошел 30 октября, в тот день девочка приехала на тренировку с няней. В ходе занятий лошадь резко начала скакать галопом и на повороте скинула с себя 11-летнюю ученицу. Увидев это, тренер подбежала к девочке и начала ее поднимать, что чревато плохими последствиями при травме позвоночника.

По данным SHOT, пострадавшую уже выписали из больницы, ей придется заново учиться ходить и сидеть. После происшествия родителям вернули тысячу рублей за последнюю тренировку, а наставница девочки заблокировала ее родителей во всех соцсетях. Полиция начала разбирательство.

В сентябре лошадь упала на девочку-подростка во время конной тренировки в Санкт-Петербурге. Пострадавшую доставили в больницу. Там ей диагностировали перелом ключицы, ушиб легкого и правосторонний пневмоторакс.