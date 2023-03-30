Пьяный москвич взял проститутку в заложники и заставил пить таблетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный москвич, проживающий в одной квартире с матерью, взял в заложники 19-летнюю проститутку (студентку РУДН) и заставил ее запивать пивом неизвестные таблетки, пишет Telegram-канал SHOT. Мужчина также угрожал девушке ножом. В итоге в произошедшем теперь разбираются сотрудники полиции.

Инцидент произошел в квартире на улице Панферова. Девушка приехала к клиенту по вызову и сразу же стала объектом насилия. Мужчина уже на входе грубо схватил ее и затащил в свою комнату, представившись сотрудником спецслужб. После он заставил девушку раздеться и глотать таблетки неизвестного свойства, запивая их пивом. При этом он угрожал проститутке ножом и требовал, чтобы она не кричала, ведь в соседней комнате была его мать.

По данным SHOT, издевательство над девушкой продолжалось примерно два часа. Студентка все это время умоляла обменять гаджеты, деньги и часы на свободу. Мать клиента в свою очередь пыталась достучаться до сына и пройти в комнату. В один момент мужчина покинул помещение, что позволило проститутке выбраться на балкон и привлечь внимание соседей громким криком. Местные жители вызвали полицию. Сейчас с ситуацией разбираются силовики.

Ранее стало известно, что девятиклассник из Казани насиловал проституток и угрожал избить их после отказа от секса с ним. Работницы сферы интимных услуг отказывались спать с несовершеннолетним из-за возраста, от этого он приходил в ярость и применял насилие. Подросток был задержан сотрудниками полиции.