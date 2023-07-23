Пьяный москвич попытался заехать в Кремль

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Пьяный москвич пытался заехать в Кремль на своей машине, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что внутрь его не пустили охранники КПП. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

По информации канала, 40-летний Алексей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что направлялся в Кремль на «бизнес-встречу». До Красной площади он доехал без затруднений, однако затем начал уговаривать охрану Кремля пустить его внутрь. После задержания мужчину проверили на алкоголь. На данный момент Алексея ждет суд за вождение в нетрезвом виде.

Ранее польский моряк в состоянии алкогольного опьянения вышел из порта Гдыни и направился в сторону государственной границы РФ. 72-летний мужчина на парусной яхте игнорировал предупреждения и был задержан. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что на перехват лодки направили морской патруль. Во время досмотра было установлено, что капитан яхты был сильно пьян. В его организме было почти два промилле алкоголя. мужчина не смог назвать свое имя и едва стоял на ногах. При этом правоохранителям удалось выяснить, что пенсионер не намеревался штурмовать границу РФ, а направлялся в Копенгаген.