Пьяный моряк из Польши пытался штурмовать границу России на парусной яхте В Польше задержали пьяного пенсионера, плывшего в сторону России на парусной яхте

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Гавань в Польше

Польский моряк в состоянии алкогольного опьянения вышел из порта Гдыни и направился в сторону государственной границы РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера местной полиции Каролину Фигель. По ее словам, 72-летний мужчина на парусной яхте игнорировал предупреждения и сейчас задержан. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы, — рассказала Фигель.

В полиции уточнили, что на перехват лодки направили морской патруль. Во время досмотра было установлено, что капитан яхты сильно пьян. В его организме было почти 2 промилле алкоголя. Мужчина не смог назвать свое имя и едва стоял на ногах. При этом правоохранителям удалось выяснить, что пенсионер не намеревался штурмовать границу РФ, а направлялся в Копенгаген.

Ранее стало известно о задержании 24-летнего немца, который пешком незаконно пересек государственную границу РФ и проник на территорию Ленинградской области. Как признался иностранец, он очень хотел посетить Россию. С этой целью турист направился в сторону Лаппеенранты, а оттуда пешком добрался до Ленинградской области через лес. Пограничные службы Финляндии его не задержали, но в Ленобласти пройти незамеченным уже не получилось.