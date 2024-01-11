Пристававший к девушкам в клубе парень откусил палец охраннику Baza: посетитель клуба в Москве откусил часть пальца охраннику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве посетитель одного из ночных клубов откусил палец охраннику, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел, когда молодого человека в очередной раз попросили покинуть заведение.

По данным канала, конфликт имел место в столичном клубе Glastonberry в конце декабря. Один из посетителей в течение вечера вел себя назойливо и приставал к девушкам. Как пишет Baza, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

За вечер юношу трижды выводили из клуба. Первые два раза прошли без инцидентов, однако в третий раз завязался конфликт. В ходе потасовки посетитель неожиданно откусил часть пальца охраннику. Как отмечает канал, теперь у него не хватает около 1 см на мизинце. Дальнейшая судьба нарушителя порядка не уточняется.

Ранее в Сети появилось видео драки охранника с посетителем в торговом центре «Континент» в Санкт-Петербурге. Супруга мужчины, на которого напал сотрудник ТЦ, рассказала, что несколько подобранных ими к покупке товаров оказались дороже, чем указано на ценнике. При этом, по ее словам, кассир общалась с ними грубо. Нападение охранника произошло, когда клиенты покинули магазин и подошли к траволатору. Позднее в драку вмешались другие охранники торгового центра и разняли мужчин.