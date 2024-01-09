Опубликовано видео драки охранника с клиентом в ТЦ Петербурга Неправильные ценники стали причиной драки в петербургском ТЦ на траволаторе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге охранник напал на клиента магазина в торговом центре «Континент», сообщает Telegram-канал «112». Видео предоставила журналистам супруга клиента. Она рассказала, что в магазин они пришли, чтобы подобрать подарок для племянницы. На кассе выяснилось, что два подобранных товара кратно превышают по стоимости сумму, указанную на ценнике. При этом, со слов женщины, кассир общалась с ними грубо. Охранник напал, когда семейная пара вышла из магазина и оказалась у траволатора. Позже дерущихся мужчин разняли другие охранники ТЦ. На видео при этом слышно, что охранник обвинил мужчину в порче товара.

В итоге он то ли губу разбил, то ли нос разбил моему мужу. У него текла кровь потом. Он сильно ударился головой, потому что на этом эскалаторе они упали, — рассказала девушка.

Девушка отметила, что сейчас она возле отделения полиции сидит в машине с двумя малолетними детьми. По ее словам, полиция решила задержать ее супруга, а не нападавшего охранника. Также она уточнила, что находится на пятом месяце беременности.

Ранее мужчина в невменяемом состоянии напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине в Москве. Схватив ребенка, злоумышленник начал угрожать свернуть шею. Отец девочки оттолкнул нападавшего и повалил его на пол. Охранники помогли задержать мужчину, после чего вызвали психиатрическую помощь.