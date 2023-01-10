Названа возможная причина взрыва в Коломне Минэнергетики Подмосковья: причиной утечки газа в Коломне мог стать самовольный монтаж оборудования

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Самовольная установка газового оборудования могла стать причиной взрыва в подмосковной Коломне, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Подмосковья. Взрыв произошел утром в четырехэтажном жилом доме в коломенском селе Непецино.

Утечка газа из-за самовольного монтажа оборудования могла стать причиной ЧП в Коломне, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадал 22-летний житель дома. На фотографиях, опубликованных в Сети, видно, что в подъезде взрывной волной выбиты окна. В МЧС уточнили, что повреждения несущих конструкций здания нет. Пожара за взрывом не последовало.

В декабре глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что ко второму чтению готовится законопроект, согласно которому проверка газового оборудования в домохозяйствах станет обязательной. Законодатели предлагают обязать жильцов многоквартирного дома заключать договоры обслуживания с той же организацией, с которой сотрудничает УК.

Сейчас жители могут заключать такие договоры со сторонними компаниями или не подписывать их вовсе. В версии, подготовленной ко второму чтению, расширены обязанности и ответственность и управляющих организаций, специализированных служб и собственников жилья.