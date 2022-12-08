Проверку газового оборудования в квартирах сделают обязательной для всех Депутат Пахомов: Госдума рассмотрит законопроект об обязательной проверке газового оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об обязательной проверке газового оборудования в квартирах для всех жильцов могут рассмотреть во втором чтении до конца года или после новогодних праздников, сообщил газете «Известия» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Законодатели предлагают обязать жильцов многоквартирного дома заключать договоры обслуживания с той же организацией, с которой сотрудничает УК. Сейчас жители могут заключать такие договоры со сторонними компаниями или не подписывать их вовсе.

В версии, подготовленной ко второму чтению, существенно расширены обязанности и ответственность и управляющих организаций, и специализированных служб, и, конечно, собственников жилья. Кроме того, теперь за сферой бытового газоснабжения в домах будут следить органы государственного жилищного контроля, — рассказал депутат.

С момента принятия проекта в первом чтении прошло уже несколько лет, в течение которых документ продолжали дорабатывать и обсуждать с экспертами, в том числе с газовщиками, по его словам.

Пахомов подчеркнул, что главная цель поправок — закрепить принцип «один дом — одна обслуживающая организация». Норма появится в статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой раньше не было в Жилищном кодексе, отметил депутат.

В Совете Федерации ранее предложили штрафовать россиян за самовольную замену газовой плиты. Сенаторы пояснили, что такая необходимость продиктована частыми случаями ЧП из-за нарушений при эксплуатации оборудования.