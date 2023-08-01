Пожар начался на заводе счетно-аналитических машин в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сильный пожар начался на заводе счетно-аналитических машин в Москве на Нижней Красносельской улице, сообщил источник в экстренных службах в интервью ТАСС. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек.

На заводе счетно-аналитических машин в Москве на Нижней Красносельской улице произошел пожар, эвакуировано 40 человек, — сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на шестом этаже административного здания. В настоящее время на месте происшествия работаю пожарные службы. По данным Telegram-канала SHOT, из вентиляции на объекте идет густой дым. Согласно информации из «Яндекс.Карт», сейчас там находятся кафе, фитнес-клубы и офисы.

Накануне в подмосковных Люберцах начался сильный пожар при проведении сварочных работ на предприятии по изготовлению резиновых шин. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров. Пресс-служба Прокуратуры Московской области сообщила, что причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ранее короткое замыкание произошло в женской консультации больницы № 2 имени А. К. Ерамишанцева на улице Плещеева в Москве. В результате инцидента никто не пострадал. Открытого горения удалось избежать, рассказали в пресс-службе столичного МЧС России.