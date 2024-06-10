Появились кадры мощного пожара в автосалоне на севере Москвы

Фото: t.me/mchs_official*

На севере Москвы в автосалоне на улице Башиловской произошел пожар, пишет Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, огонь охватил 200 квадратных метров. Отмечается, что пламя распространяется очень быстро. На опубликованных кадрах можно заметить черные клубы дыма.

На место ЧП вызвали пожарную авиацию. Уточняется, что здание автосалона вспыхнуло около шести часов утра. Дым от пожара распространяется по всему району, его видно за километры от места ЧП.

В ГУ МЧС России по Москве уточнили, что пожар охватил одноэтажное здание автосалона. На месте работают сотрудники экстренных служб. По данным ведомства, пострадавших при ЧП нет.

Ранее в Москве на улице Новая Башиловка загорелась машина с краном. Судя по кадрам с места событий, пламя уничтожило машину полностью. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее после удара молнии загорелась крыша здания «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ в Москве, были эвакуированы 19 несовершеннолетних. По информации Telegram-канала Readovka, всего из «Детского посольства» эвакуировали 200 человек. Канал также опубликовал кадры, снятые очевидцами. На них сквозь листву можно заметить бушующее пламя и дым.