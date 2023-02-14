«Повсюду слякоть»: синоптик рассказал москвичам о погоде 14 февраля Синоптик Шувалов заявил, что в столице 14 февраля будет слякоть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве во вторник, 14 февраля, установится сравнительно теплая погода с осадками, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, жителей столицы ждет слякоть, а температура будет колебаться около нуля.

Во вторник в столице установится «плачущая погода», так как в Москве ожидается слякоть с неба, слякоть под ногами и вообще повсюду будет слякоть. В то же время сильного ветра не ожидается, а столбик термометра встанет на отметке в 0–2 градуса, — сказал Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Синоптик добавил, что при этом средняя температура воздуха в марте будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. Он пообещал, что апрель и май окажутся «более прохладными».