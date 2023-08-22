Последствия падения сбитого в Красногорске беспилотника попали на видео SHOT показал видео с поврежденным после падения БПЛА жилым домом в Красногорске

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов

Telegram-канал SHOT показал видео с последствиями падения сбитого беспилотника на жилой дом в Красногорске. По данным канала, силы ПВО поразили БПЛА в районе здания правительства Московской области.

На опубликованных кадрах можно увидеть повреждения балконных рам многоэтажного дома и припаркованных около него автомобилей. На тротуаре лежат выбитые из окон москитные сетки и стекла.

В ночь на 22 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов в Одинцовском городском округе.

О выбитых взрывной волной окнах в многоэтажном доме в Красногорске и поврежденных автомобилях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, среди жителей никто не пострадал.

Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные пресекли попытки атак беспилотниками Вооруженных сил Украины на объекты на территории России. По данным ведомства, Киев использовал для нападения четыре дрона, все они были уничтожены. Два аппарата обнаружили средства ПВО над территорией Брянской области, они были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение. Еще два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области, уточнили в военном ведомстве.