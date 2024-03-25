Посетитель «Крокуса» спас 15 человек, пробив кирпичную стену Mash: мужчина пробил кирпичную стену в «Крокусе» и вывел 15 человек на улицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Инженер-строитель Олег Уколов вывел 15 человек из горящего «Крокус Сити Холла» и вытащил раненого человека из концертного зала, сообщил Telegram-канал Mash. Для этого мужчина пробил кирпичную стену в подсобке при помощи ножек от офисных стульев.

Кроме того, когда началось задымление, он нашел пожарный гидрант и начал обливать людей водой, чтобы они могли дышать через намокшие вещи. После того, как в стене образовался проем, Уколов вывел посетителей по очереди и передал пожарным.

Ранее стало известно, что Следственный комитет решил наградить ведомственной наградой мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей. Об этом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом.

Кроме того, к председателю Госдумы Вячеславу Володину захотели обратиться с предложением наградить 15-летнего школьника Ислама, который спасал людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава Комитета ГД по защите семьи Нина Останина подчеркнула, что мальчик совершил героический поступок, который вызывает восхищение.