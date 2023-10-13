Порноактриса вызвала полицейских прямо на съемки в Москве Baza: в Москве порноактриса вызвала полицию на съемки из-за отсутствия оплаты

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В Москве порноактриса вызвала полицию на место съемки фильма, потому что ей не выплатили гонорар за работу, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что всех участников в итоге доставили в отделение полиции.

По данным канала, к правоохранителям обратилась 25-летняя уроженка Башкирии по имени Эльвира, она их вызвала в квартиру на Ходынском бульваре. Подоспевшие оперативники на месте обнаружили все атрибуты успешной съемки — камеры, свет и кровать, отмечает канал. Вместе с девушкой, пишет Baza, были оператор и ее кинопартнер.

Как выяснил канал, Эльвира пожаловалась правоохранителям, что выполнила свою часть работы, но обещанных денег ей не заплатили. Полицейские проверили камеры и, убедившись, что девушка не врет, начали проверку по делу.

Как пишет MK.RU, теперь девушке может грозить наказание за распространение порноматериалов. По данным портала, с места изъяты фото- и видеокамеры.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина исключила возможность легализации порно в России. По мнению депутата, законопроект, аналогичный украинскому, вряд ли будет внесен в парламент РФ в нынешних условиях. Убивать нравственность в людях — это, с нашей точки зрения, сродни, наверное, физическому убийству, отметила она.