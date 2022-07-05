Полиция запретила депутату из Тувы пронести желто-голубой флаг в Москве

Фото: vk.com/romantamoev

Роман Тамоев

Полиция в Москве запретила депутату из Тувы Роману Тамоеву набросить себе на плечи желто-голубой флаг республики и спросить у прохожих, что они знают об этом регионе. Как сообщает «Подъем», депутат признался, что очень удивился и расстроился этим фактом.

Лететь за несколько тысяч километров, и такая ситуация — мне просто неприятно как гражданину. Полицейский сказал про закон, я не понял, о чём он. Где, каким постановлением запрещены флаги? Хочу узнать, может, в Москве есть какие-то постановления о том, что Кремль — особо охраняемая территория, что там нельзя с флагом своего региона гулять, — сказал Тамоев.

По его словам, он уже списался со своими коллегами и теперь будет еще больше интересоваться законодательством. Тамоев хочет выяснить, какие именно законы запрещают ходить по улице с флагом — и есть ли они в России на самом деле.

Ранее руководитель пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк уточнила, что флаг страны был сброшен на остров Змеиный с вертолёта. Полноценно его установят после того, как на остров прибудут украинские войска.