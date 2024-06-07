Полиция задержала похищавших деньги у пенсионеров лжеэлектриков В Москве задержали 11 аферистов, обманывавших пенсионеров под видом электриков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве правоохранители задержали 11 мошенников, которые обманным путем похищали денежные средства у пенсионеров, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, всем задержанным уже предъявлены обвинения.

По имеющимся данным, злоумышленники, представляясь сотрудниками известной энергосбытовой компании, к которой на самом деле не имели никакого отношения, и под различными предлогами убеждали пенсионеров заменить электрооборудование. Нередко они запугивали пожилых людей, заявляя о серьезных штрафах, которые якобы будут наложены на них в случае отказа, — написала Волк.

По ее словам, в случае согласия потерпевших оплатить навязанные услуги, им также предлагали модернизировать систему водоснабжения или заменить оконные конструкции. В итоге в этих случаях были установлены низкокачественные стеклопакеты и оборудование, за которые обманутые существенно переплачивали. Когда они понимали, что их обманули, пенсионеры обращались в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора криминального бизнеса и десятерых соучастников. По адресам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, бланки договоров, товарные чеки и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — сказано в сообщении.

Сейчас всем задержанным предъявлены обвинения, отметила Волк. Шестерых подозреваемых заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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