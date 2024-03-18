Подозреваемую в убийстве сожителя москвичку задержали В Москве задержана женщина по подозрению в убийстве сожителя ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Москвы 1999 года рождения, подозреваемая в убийстве ножом своего сожителя 1988 года рождения ночью 17 марта в доме на улице Братеевской, задержана правоохранительными органами, сообщили в ГСУ Следственного комитета России по столице. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, — заявили в СК РФ.

Следствием установлено, что подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в область шеи, от которого тот скончался. Предполагается, что конфликт произошел во время распития алкоголя. Женщина допрашивается в подразделении столичного СК, в скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сотрудниками СК также были изъяты орудие убийства и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Были назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее прокуратура Москвы сообщила об аресте мужчины, толкнувшего девушку под поезд в метро. По данным ведомства, его обвинили в покушении на убийство.