«Почти отрублена рука»: пострадавшая о нападении с мачете в Балашихе Пострадавшая от удара мачете в Балашихе девушка едва не лишилась руки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавшая от рук 17-летнего юноши жительница Балашихи Арина рассказала, что нападавший целился ей мачете прямо в голову, передает слова 18-летней девушки «Газета.Ru». Девушка защищалась от удара рукой, поэтому сейчас ее конечность сильно повреждена.

Вчера мы вышли в магазин на 15 минут, купили все нужное, поднимаемся на лифте, начинаем открывать дверь тамбура, и выбегает мой бывший с мачете в руках, целится мне в голову, но я успеваю ее закрыть рукой. Как итог, у меня почти отрублена рука. Потом он начал кидаться на нынешнего молодого человека. В это время я успела выбежать на улицу и попросить прохожих вызвать помощь, полицию, — рассказала Арина.

Также она поделилась, что нападавший — ее бывший бойфренд, но встречались они не больше полугода. При этом он был одержим ею и продолжал преследовать. Девушка уверена, что подросток готовил покушение заранее. При совершении преступления он был трезв.

Нападение произошло во второй половине дня 2 июня. Подозреваемый уже допрошен сотрудниками полиции. Он признался, что пошел на преступление из-за сильного чувства ревности.