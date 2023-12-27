По делу Фургала об убийстве заочно арестовали бизнесмена Тимофеева

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Предпринимателя Михаила Тимофеева заочно арестовал Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела, связанного с убийством бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори в 2004 году, передает ТАСС. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был осужден за организацию этого убийства.

Басманнный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Тимофеева Михаила Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 11. «а, е, э, з» ч. 2 ст. 105, п. «а, ж, 3, к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, убийство, приготовление к преступлению и покушение на преступление), — заявил представитель суда.

Обвинения были предъявлены в рамках расследования убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. В суде подчеркнули, что срок меры пресечения будет определяться с момента задержания обвиняемого или его экстрадиции на территорию России.

Суд Красноярска ранее приговорил предпринимателя и бывшего депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по делу об убийстве, которое было совершено в 1998 году. Его признали виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц его потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Отбывать наказание Быков будет в колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров бизнесмен проведет за решеткой 20 лет.