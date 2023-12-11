Бизнесмен Быков получил срок по делу об убийстве в конце 90-х годов Бизнесмена Быкова приговорили к 12 годам колонии за убийство в 1998 году

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Анатолий Быков

Бизнесмен Анатолий Быков приговорен к 12 годам лишения свободы по делу об убийстве, совершенном в 1998 году, сообщила пресс-служба главка СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Суд признал Быкова виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц его потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Согласно материалам уголовного дела, тот был застрелен участниками преступной группы, подчиненной Быкову, в июне 1998 года.

За убийство Владимира Филиппова суд приговорил Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В мае Быков получил 11 лет колонии за подстрекательство к убийству. В сентябре 2021 года Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Суд установил, что причиной преступления стал конфликт внутри возглавляемой Быковым преступной группы из-за распределения доходов.