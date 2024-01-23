Пенсионерка сгорела заживо под одеялом с подогревом В Москве пенсионерка погибла из-за короткого замыкания в электропокрывале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 69-летняя пенсионерка погибла, пытаясь согреться под электрическим покрывалом, сообщает Telegram-канал Mash. В устройстве произошло замыкание, что привело к пожару.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Правды. Дым от пожара заметил сосед пенсионерки и вызвал спасателей.

Пожарные смогли потушить горевшие кровать и одеяло, но женщину спасти не смогли. На ее теле были обнаружены ожоги. Причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.

Ранее похожий случай произошел в подмосковном Серпухове. Там во время пожара, возникшего из-за электрического одеяла, погибла 78-летняя женщина. После возгорания она успела покинуть дом, но вернулась за вещами и уже не смогла найти выход из горящего здания.

До этого врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах заявлял, что локальные обогреватели, такие как электроодеяла, карманные грелки или стельки с подогревом, в целом не опасны для здоровья, но приобретать их следует у проверенных продавцов. Он также отмечал, что такие товары должны соответствовать сертификатам безопасности, иметь гарантию от производителя.