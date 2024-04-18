Пенсионер затопил соседей и узнал об афере с продажей своей квартиры Baza: мошенники втайне продали квартиру пенсионера в Москве за 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники продали недвижимость пенсионера в Москве без его ведома, а самому мужчине суд предписал выселиться из квартиры, передает Telegram-канал Baza. По информации журналистов, сумма сделки составила 10 млн рублей.

Пенсионер узнал об афере, когда затопил соседей, говорится в публикации. При этом на всех документах по продаже стояла подпись москвича, хотя он не был в курсе сделки.

Согласно бумагам, в апреле мужчина оформил доверенность на человека, которые дали возможность совершать любые действия с квартирой. Через некоторое время недвижимость купила некая женщина и якобы отдала пенсионеру 10 млн рублей.

При этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов и жилплощадь была оформлена на поддельный, в нем нашли пять ошибок, — подчеркнули журналисты.

Сам москвич отрицает, что подписывал какие-либо документы или получал указанную в сделке сумму. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск мошенников.

Ранее в Иркутске 77-летняя одинокая пенсионерка осталась без единственного жилья после телефонного разговора с мошенниками. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, злоумышленники звонили своей жертве с разных номеров и представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.