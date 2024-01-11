Пенсионера-именинника заперли в подвале московского стриптиз-клуба Mash: пенсионер оказался заперт в подвале стриптиз-клуба «Распутин»

Telegram-канал Mash сообщает, что пенсионера закрыли в подвале стриптиз-клуба «Распутин» в центре Москвы. По его данным, мужчину заперли во время вечеринки в честь его дня рождения, в неволе он провел целую ночь.

Как пишет канал, 67-летний россиянин вместе с друзьями пришел в клуб вечером 10 января, во время празднования именинник оказался закрыт в неотапливаемом подвале, утром крики посетителя услышали сотрудники заведения, но вызволить его не смогли. По данным канала, мужчина вспомнил номер телефона супруги и продиктовал его персоналу.

Mash сообщает, что женщина вызвала спасателей, но их не пустила охрана клуба, ссылаясь на регламент, поэтому доставать «узника» пришлось при помощи правоохранителей. По информации канала, последствий у происшествия не было, мужчина лишь немного замерз, пока находился взаперти.

Ранее судья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга провела выездное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men’s club. Поводом для выезда судьи стал иск администрации Центрального района, которая обвинила владельцев помещения в незаконной перепланировке и переустройстве. В ходе рассмотрения дела судья приняла решение о проведении выездного слушания с целью разобраться на месте.