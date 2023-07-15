Патриарх Кирилл сказал, что грозит наместнику Киево-Печерской лавры в СИЗО Патриарх Кирилл: заключение грозит смертью наместнику Киево-Печерской лавры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может не пережить пребывания в СИЗО, заявил патриарх Кирилл. По его словам, которые приводит пресс-служба РПЦ, международным организациям следует обратить внимание на гонения против Церкви.

С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе, — рассказал он.

Патриарх подчеркнул, что митрополит Павел за религиозные убеждения подвергся притеснениям, которые были инициированы Киевом. Глава РПЦ уверен, что происходящее должно привлечь внимание религиозных деятелей и общественных организаций со всего мира и побудить их «принять все возможные меры для защиты» митрополита Павла.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк.

В июле Служба безопасности Украины сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита по статьям о повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также о повторном оправдании или отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Санкции по этим статьям предусматривают до восьми лет лишения свободы и конфискацию имущества.