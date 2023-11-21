Пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета SHOT: в аэропорту Внуково пассажиров высадили из самолета после шутки о бомбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирам рейса из Москвы в Петербург пришлось проходить повторную проверку из-за неудачной шутки про бомбу, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел в аэропорту Внуково, когда пассажиры уже расселись в салоне и ожидали вылета.

Отмечается, что граждане проходили на посадку, когда кто-то из них пошутил о бомбе. Экипаж юмора не оценил. В итоге всех пассажиров — 189 человек попросили покинуть самолет. Их довезли до терминала для прохождения повторной проверки безопасности.

Люди уже устроились на своих местах и ждали взлета, как внезапно бортпроводники сообщили о внеплановой проверке всех пассажиров. Попросили выйти из самолета, отвезли до терминала, — подчеркивается в сообщении.

Борт авиакомпании «Победа» рейсом Москва — Санкт-Петербург должен был вылететь из аэропорта Внуково в 20:50 мск.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, вынуждено сел в Сыктывкаре. По данным канала, причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира, после посадки командир судна вызвал скорую и полицейских. Уточняется, что другие пассажиры пытались разнять дебоширов, но безуспешно.