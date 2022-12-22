«Оттепель и ледяные дожди»: синоптик о резко меняющейся погоде в Москве Синоптик Шувалов: в ближайшие дни Москву ждут оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни Москву ждут оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что в столице ожидается гололед и посоветовал быть осторожными.

В ближайшие дни столицу ждут оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом. Также в городе ожидается гололед, так что старайтесь передвигаться подальше от проезжей части. Столбик термометра поднимется до отметки в один — три градуса тепла, — сообщил Шувалов.

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Желтый» уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и показывает, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными. Такой же уровень погодной опасности на данный момент установлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.