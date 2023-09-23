Отличница попала в реанимацию из-за страха перед контрольной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 15-летняя школьница попала в реанимацию после ударной дозы успокоительного лекарства, сообщает Telegram-канал SHOT. Врачам она пояснила, что таким образом пыталась побороть боязнь получить плохую оценку на предстоящей контрольной работе.

По словам девочки, утром перед уходом в школу она разнервничалась, и чтобы успокоиться приняла 22 таблетки транквилизатора, выписанного ей врачом из-за повышенной тревожности. Почувствовав ухудшения самочувствия, школьница вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Филатовскую больницу.

Школьница рассказала медикам, что не собиралась сводить счеты с жизнь, просто хотела успокоиться. После оказания помощи девочка остается в токсикологическом отделении больницы.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова посоветовала родителям не ругать детей за плохие оценки. По ее словам, они не являются показателем реальных знаний, а успеваемость ребенка зависит от многих факторов. Специалист пояснила, что акцент на неудачах ребенка ухудшает его самооценку и отбивает желание учиться. Психолог добавила, что от постоянного пребывания ребенка в негативе, может пострадать даже самодисциплина и саморегуляция, из-за чего он все чаще будет находиться в плохом настроении.