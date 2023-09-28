Опытный дайвер в Москве не смог вытащить руку из трубы в бассейне и утонул

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Опытный дайвер утонул в Олимпийской Деревне в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Он не смог выбраться из бассейна, когда в фильтровую трубу засосало его руку. Тело мужчины обнаружил инструктор по плаванию ближе к закрытию.

По данным канала, приехавшие на место происшествия полицейские установили, что погибшим оказался 56-летний дайвер, который работал на компанию, занимающуюся чистками бассейнов. В самом бассейне он проработал свыше 20 лет.

Уточняется, что рука мужчины застряла в трубе на глубине шести метров. Он скончался, когда в баллоне закончился кислород. По данным судмедэкспертизы, его обнаружили через час после гибели. Проводится проверка.

Ранее сообщалось о гибели четырехлетнего ребенка на территории развлекательного комплекса в Астрахани. Он находился в парке вместе с матерью, братом и сестрой. Оставшись без присмотра, он скатился с горки бассейна и не вынырнул из-под воды. Отдыхающие достали пострадавшего и попытались оказать ему первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

До этого шестилетняя девочка из Санкт-Петербурга утонула в озере, пока ее родители распивали спиртное. Пропажу ребенка они обнаружили не сразу. Тело нашли в воде.