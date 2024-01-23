Опубликованы фото пожара в московском лицее В центре Москвы из-за пожара эвакуируют школу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы из-за пожара эвакуируют лицей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС Москвы. Загорелось трехэтажное здание, пристроенное к образовательному учреждению в Милютинском переулке. Само здание находится на реконструкции.

В 10:53 поступила заявка по адресу: Милютинский переулок, дом 18, строение 3. По прибытии установлено возгорание на втором этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции. Здание примыкает к четырехэтажному учебному зданию. Администрация учебного заведения вывела школьников. Сейчас проводятся работы по тушению возгорания. На данный момент сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС.

Столичный департамент транспорта сообщил, что из-за пожара движение с улицы Большая Лубянка в Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка перекрыто.

Ранее в Москве из-за загоревшегося матраса погибла 66-летняя женщина. Пожар начался в двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Правды. Спасателям пришлось вскрывать дверь в квартиру из-за плотно идущего дыма. На месте возгорания обнаружили пострадавшую, ее попытались реанимировать, но она скончалась. Источник отметил, что с момента вызова скорой помощи прошло около 40 минут.