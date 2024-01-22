Женщина погибла из-за загоревшегося матраса в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве из-за загоревшегося матраса погибла 66-летняя женщина, сообщает «360». Источник в экстренных службах рассказал изданию, что пожар начался в двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Правды.

Как уточнил источник, спасателям пришлось вскрывать дверь в квартиру из-за плотно идущего дыма. На месте возгорания обнаружили пострадавшую, ее попытались реанимировать, но она скончалась. Источник отметил, что с момента вызова скорой помощи прошло около 40 минут.

Площадь пожара составила 2 кв. м, его ликвидировали. Специалисты проводят тактическую вентиляцию. В пресс-службе прокуратуры Москвы подчеркнули, что точные причины возгорания установят после пожарно-технической экспертизы. Ведомство контролирует ход проверки.

Ранее в селе Богословка Амурской области при пожаре погибли двое детей. Их тела нашли в деревянном доме, где утром 19 января произошло возгорание. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Как отмечается, в доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, однако на момент пожара он был отключен.

До этого в Новосибирской области при пожаре в частном доме сгорела мать с двумя малолетними детьми. Один погибший ребенок был 2019 года рождения, второй — 2016-го.