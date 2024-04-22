Опубликовано фото кровавой расправы в московском хостеле В Москве мужчину зарезали в хостеле

Фото: Прокуратура города Москвы

Труп 43-летнего мужчины обнаружили на одном из койко-мест в московском хостеле на Малой Семеновской улице, сообщает прокуратура столицы. Уточняется, что на теле убитого обнаружены ножевые ранения.

В хостеле на ул. Малая Семеновская обнаружено тело мужчины 1981 г. р. с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков, — сообщили в прокуратуре.

В столичном управлении Следственного комитета подтвердили факт инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На севере Москвы в хостеле в ночь на 10 марта убили 64-летнего мужчину. По подозрению в убийстве задержан 49-летний знакомый убитого. В феврале труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в другом московском хостеле. ЧП произошло на проспекте Андропова.

В декабре мужчина в Москве убил двух девушек, которых по очереди вызывал в гостиницы для оказания ему интимных услуг. Предполагается, что мужчина убивал девушек, поскольку они смеялись над ним из-за половой дисфункции.