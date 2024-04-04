Омбудсмен опроверг связь задержанного уроженца Чечни с «Крокусом» Омбудсмен Солтаев опроверг связь задержанного уроженца Чечни с «Крокусом»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Задержанный в Москве уроженец Чечни Асхаб Успанов не имеет отношения к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. По словам омбудсмена, мужчину задержали за несколько часов до атаки.

Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта, — написал Солтаев.

По данным омбудсмена, Успанов умер после задержания в Москве: по официальной версии, покончил с собой. Родственники утверждают, что мужчина не может быть причастен к атаке, подчеркнул Солтаев. По его словам, публикации на эту тему в Сети носят провокационный характер.

Ранее руководитель Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в собственном Telegram-канале опроверг подлинность распространяющегося в Сети письма «от его имени» с предложением перевести подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в чеченское СИЗО. По его словам, речь идет о фальсификации.