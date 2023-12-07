Около 20 детей пострадали после использования антисептика в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллергическая реакция проявилась у 20 детей после использования антисептика в школе № 1286 в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, дезинфицирующее средство в учебное заведение принесла второклассница и дала его одноклассникам.

По данным канала, ученица второго класса принесла антисептик в школу на бульваре Яна Райниса в районе Северное Тушино и дала одноклассникам им воспользоваться. Ученики обработали руки, а через некоторое время они почувствовали себя плохо — началась аллергическая реакция, головные боли и кашель.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Сейчас врачи осматривают пострадавших, дети жалуются на кашель и красные пятна на руках. Помещения школы проветрили, специалисты не обнаружили превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе.

По информации канала, девочка дала одноклассникам антисептик LP Care Bubble Gum. Как отмечает канал, семь учеников пожаловались медикам на красные пятна, появившиеся на коже.

Ранее из-за аллергической реакции на антибиотик в больнице Белгорода скончалась девятилетняя девочка. Ее госпитализировали с воспалением почек. После получения антибиотика в стационаре детской областной клинической больницы у девочки начались судороги и остановилось сердце.