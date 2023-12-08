Ограбление со стрельбой произошло на юге Москвы Неизвестные похитили сумку с деньгами из авто на Шипиловской улице в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Неизвестные ограбили водителя автомобиля на юге Москвы, сообщает прокуратура столицы. Инцидент произошел на улице Шипиловская. Злоумышленники забрали сумку, в которой, предположительно, были деньги.

На улице Шипиловская неизвестные вышли из автомобиля, подошли к мужчине 1988 г.р., который находился за рулем транспортного средства, произвели несколько выстрелов и похитили сумки, в которых, предварительно, находились денежные средства, — говорится в сообщении.

Точная сумма ущерба устанавливается. По имеющимся данным, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, был обнаружен брошенным недалеко от места преступления.

Ранее сообщалось, что житель Москвы ограбил комиссионный магазин, чтобы вернуть ноутбук девушки и компьютер матери. 30-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлены обвинения по статье 162 УК РФ «Разбой». В случае признания вины мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

В свою очередь житель города Кстово Нижегородской области сбежал из туберкулезного диспансера, украл в магазине около 10 палок колбасы и вернулся в лечебное заведение. В Сети появились кадры с места ограбления, на которых видно, как мужчина укладывает колбасу в пакет, после чего выходит из магазина.