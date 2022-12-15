Один человек погиб после наезда BMW на остановку в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб после наезда автомобиля BMW на остановку на Павелецкой набережной в Москве, передает Telegram-канал Mash. Водитель не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые стояли на тротуаре.

Предварительно, водитель «пятерки» (BMW5. — NEWS.ru) не удержал машину на скользкой дороге, она вылетела на тротуар и сбила двух мужчин на остановке. У одного перелом ноги, второй — без сознания с открытой ЧМТ. Один из пешеходов скончался от полученных травм, — говорится в сообщении.

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