Новорожденный сычуаньский такин из Московского зоопарка попал на видео В Московском зоопарке появился на свет сычуаньский такин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В конце апреля в Московском зоопарке появился на свет сычуаньский такин, однако генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала об этом только сейчас. В своем Telegram-канале она отметила, что все желающие могут увидеть теленка на Новой территории рядом с островом зверей, а также показала его на видео.

По словам Акуловой, первые недели малыш повсюду следовал за матерью, не отходил от нее ни на шаг. Сейчас он стал более самостоятельным, но еще питается материнским молоком и зеленой травой. В рационе взрослых особей — свежая трава, ветки, корма, овощи и фрукты.

Она также отметила, что такины являются одними из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-восточной Азии. Они похожи на небольших быков. Эти животные довольно пугливы и чаще всего проявляют активность на рассвете и на закате, а днем прячутся в укромных местах.

В Московский зоопарк сычуаньских такинов привезли из Пекина в 2009 году. Сегодня здесь живут самка с новорожденным такином, подросшая самка-дочка и бабушка. Взрослый папа-самец проживает отдельно.

Ранее Ленинградский зоопарк показал малыша-ленивца, который появился на свет у его питомцев Сони и Ирвина в начале марта. Только спустя четыре месяца удалось узнать, что родился мальчик, поэтому зоопарк предложил всем желающим придумать ему имя. Он пока старается не отходить от родителей и большую часть времени проводит в обнимку с ними.