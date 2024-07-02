В Ленинградском зоопарке показали малыша-ленивца и попросили придумать имя Ленинградский зоопарк попросил помочь с именем для малыша-ленивца

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Ленинградский зоопарк показал малыша-ленивца, который появился на свет у его питомцев Сони и Ирвина в начале марта. Только спустя четыре месяца удалось узнать, что родился мальчик, поэтому зоопарк предложил всем желающим придумать ему имя. Кроме того, в Telegram-канале опубликовали свежие фотографии с уже подросшим малышом. Он пока старается не отходить от родителей и большую часть времени проводит в обнимку с ними.

Оставить свой вариант можно в группе Ленинградского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Под постом уже свыше 160 комментариев. Среди самых интересных предложенных имен — Мартин, Блиц, Карл, Леня, Клепа. Победителя выберут 23 июля и подарят два билета в зоопарк.

Накануне Московский зоопарк показал трех родившихся голубых барашков-девочек. Одна из самок родила сразу двоих ягнят, что в природе встречается редко. Семейство живет на Турьей горке, на Новой территории, где расположена искусственная скала, которая имитирует естественную среду обитания животных высокогорья. Кроме того, было опубликовано видео с водной прогулкой муравьеда Диего. На опубликованных кадрах малыш неспешно охлаждается в бассейне на зависть посетителям.