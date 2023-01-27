Названы возможные причины крушения вертолета Ми-8 во Внуково Генерал Попов: крушение вертолета Ми-8 во Внуково могло быть вызвано сильным ветром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-8

Крушение вертолета Ми-8 в столичном аэропорту Внуково могло произойти из-за сильного ветра, заявил в беседе с «Московским Комсомольцем» экс-глава Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор Владимир Попов. По его словам, порыв ветра мог вызвать кренение, из-за чего судно рискует попасть в воздушный поток.

Во-первых, есть метеофактор — видимость, направление и сила ветра. Надо смотреть, какие условия были в момент взлета и вынужденной посадки. Сильный боковой порыв ветра может вызвать кренение, которое летчик должен своевременно парировать. Вертолет мог попасть в вихревой поток, — предположил Попов.

Также авария могла произойти в результате неисправности двигателя или системы управления, считает генерал-майор. Он уточнил, что угол наклона лопастей вертолета зависит от режима работы двигателя и в том случае, если он поврежден, вертолет может закренить. Кроме этого, он озвучил мысль, что крушение мог вызвать человеческий фактор.

Информацию о крушении вертолета Ми-8 во Внуково ранее подтвердила пресс-секретарь Управделами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, судно получило повреждения рулевого винта. Она уточнила, что пострадавших при аварии нет.

При этом по данным источника «Интерфакса», в результате аварии есть пострадавшие. По информации источника РИА Новости, на борту вертолета находились только члены экипажа. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, само судно принадлежит специальному летному отряду «Россия». Telegram-канал SHOT со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщил, что вертолет не успел оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом.