Названы сроки проведения фестиваля «Спасская башня» в Москве Путин подписал указ о проведении фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «Спасская башня» пройдет в России в этом году, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов мероприятия. Отмечается, что фестиваль проведут на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября, — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в 2023 году мероприятие было отменено и перенесено на следующий год. Это музыкальное представление, в рамках которого перед жителями и гостями столицы выступают отечественные и зарубежные творческие коллективы, включая подразделения почетной охраны лидеров стран. Также в ходе мероприятия проводятся световые инсталляции и запуски салютов.

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