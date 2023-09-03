Народную артистку Юлию Рутберг ограбили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Юлия Рутберг

В Москве ограбили народную артистку России Юлию Рутберг, пишет Telegram-канал Baza. По словам источников, неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади 2 млн рублей и €7 тысяч.

Предполагается, что грабители знали об отсутствии людей в квартире. Сама Рутберг находится на гастролях.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников саммита Россия — Африка. От действий злоумышленников пострадали граждане Ганы, Аргентины и Бурунди.

У гражданина Ганы из его номера в гостинице на улице Кораблестроителей вынесли доллары и евро на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчина хранил деньги в пакете. Гражданка Бурунди оставила телефон Samsung в такси, когда приехала на шопинг в Outlet Village Pulkovo. В итоге гаджет был украден, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У гражданина Аргентины пропали почти 200 тысяч рублей, в том числе в американской валюте, банковские карты и документы. Все это хранилось в сейфе, но подозреваемая, супервайзер хозяйственной службы гостиницы, сумела открыть его.