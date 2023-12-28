Нападение на школу предотвратили в Подмосковье В Егорьевске задержали 15-летнего подростка, готовившего нападение на школу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Егорьевске по подозрению в организации нападения на школу задержан девятиклассник. Как сообщил Telegram-канал SHOT, он планировал купить огнестрел и расправиться со своими одноклассниками. Детали готовящейся атаки он обсуждал со своими кураторами.

SHOT отмечает, что в смартфоне молодого человека нашли переписку с неизвестным, который давал ему советы, как купить огнестрел и где его хранить. Оба они состояли в группе, посвященной массовым шутингам. По данным канала, по факту подготовки к преступлению возбуждено два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом» и «Участие в деятельности террористической организации».

В начале декабря в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Девочка пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком. В результате ЧП погибли два человека, включая стрелявшую восьмиклассницу, еще четверо были ранены. Известно, что до этого школьницу травили одноклассники. Она не общалась со сверстниками, а также не интересовалась социальными сетями.